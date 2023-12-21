21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Экстремист Акунин* вошел в тройку лучших писателей года по версии россиян

Россияне назвали события и персоны, которые стали явлением уходящего года.

Вот как выглядит топ событий года: СВО, экономика (стабилизация, инфляция), политические события (в том числе выборы президента).

53% встречают 2024-й год на позитиве. По словам гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, это исторический рекорд – россияне никогда не были так позитивны за все 17 лет наблюдений. 34% встречают Новый год в нейтральном настроении, 11% настроены пессимистично (в два раза меньше, чем в 2022 году).

В оценке личных итогов и итогов года для страны россияне сильно расходятся. Так, для 57% соотечественников год был "очень удачный, скорее хороший". Для 41% - "очень трудный, скорее плохой". Остальные затруднились с ответом. Для страны уходящий год был очень тяжелым и скорее трудным по версии 66% россиян, только 26% назвали его очень удачным и скорее хорошим.

55% назвали политиком года Владимира Путина, на втором месте (26%) премьер-министр Михаил Мишустин, только 16% у министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Спортсменом года россияне назвали фигуриста Романа Костомарова, который из-за тяжелой болезни лишился рук и ног, но под конец года вышел на лед на протезах и танцевал со своей партнершей по олимпийскому золоту Татьяной Навкой. Также в числе заметных спортсменов Камила Валиева, Александр Большунов, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Овечкин.

Наконец, писателем года россияне назвали Захара Прилепина, на втором месте Александр Пушкин, на третьем – Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теги: итоги года, россияне, вциом


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