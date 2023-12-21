Новым мэром Талицы стал Михаил Михайлов

Михаил Михайлов стал новым главой Талицы. Об этом сообщает приближенный к администрации губернатора канал "Не для протокола".

Ранее Михайлов занимал пост замглавы округа, отвечая за экономику, ЖКХ и градостроительную политику. Недавно он также прошел курсы повышения квалификации в Москве.

Напомним, что бывший мэр Талицы Александр Толкачев ушел в отставку еще в конце августа ради руководящей должности по линии Федерального агентства по делам национальностей России в Ростове-на-Дону. Временно исполняющим обязанности главы Талицкого городского округа был назначен замглавы Михаил Михайлов.