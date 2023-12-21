Американский сенатор пригрозил Китаю "адскими" санкциями в случае действий против Тайваня

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм пригрозил Китаю проектом "адских" санкций, если тот предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем.

Таким образом Грэм отреагировал на сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе ноябрьского саммита АТЭС заявил президенту США Джо Байдену, что Китай стремится к воссоединению с Тайванем мирным путем.

По словам сенатора, новость, в том виде, в котором она преподносится, "более, чем нервирует", пишет РИА Новости.

В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не допустит сепаратистской деятельности Тайваня, которая направлена на независимость острова. "Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну", — сказал он.