Названы самые высокооплачиваемые специальности в России в 2024 году

Названы самые высокооплачиваемые специальности 2024 года (не связанные с руководством). В среднем по вакансиям на эти специальности предлагали более 100 тыс. руб. в месяц., говорится в исследовании портала HeadHunter.

В приоритете по-прежнему были айтишники. DevOps-инженерам предлагали в среднем 214 тыс. руб., передает РБК.

Также в список самых высокооплачиваемых специалистов попали: дата-сайентист — 202,5 тыс.; системный аналитик — 150,9 тыс.; программист, разработчик — 129,9 тыс. руб.; агент по недвижимости — 124,4 тыс. руб.; геодезист — 122,7 тыс. руб.; брокер — 121,6 тыс. руб.; машинист — 118,4 тыс. руб.; главный инженер проекта — 118,3 тыс. руб.; продуктовый аналитик — 115,7 тыс. руб.; геолог — 109,6 тыс. руб.; BI-аналитик, аналитик данных — 107,4 тыс. руб.; токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 106,4 тыс. руб.; бизнес-аналитик — 105,2 тыс. руб.; прораб, мастер строительно-монтажных работ — 104,5 тыс. руб.