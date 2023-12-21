Shot: ФНС выставила счет Ефремову

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила счет находящемуся в колонии актеру Михаилу Ефремову.

По данным telegram-канала Shot, сейчас актер должен заплатить налоговой 195 тыс. 546 руб. Ранее Ефремов стал богаче на 50 млн руб., пока сидел в колонии: он вступил в наследство пятикомнатной квартиры своего умершего дяди-концертмейстера на Тверской улице, утверждает канал.

Напомним, 8 июня 2020 г. пьяный актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.