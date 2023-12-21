21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга назвали деньги самым желанным новогодним подарком

Жители Екатеринбурга рассказали о самых желанных подарках на Новый год. Опрос в уральской столице проводил сервис SuperJob.

Как говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении Накануне.RU, самый желанный новогодний подарок – это деньги, чтобы купить себе то, что хочется (24%). О путешествии мечтают 18% опрошенных, 10% хотели бы получить электронный девайс. 6% ждут сертификат на обучение, а 5% екатеринбуржцев мечтают об инструментах для строительства и ремонта.

По 3% в качестве подарка на Новый год хотели бы украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт думают 2% горожан. А по 1% голосов набрали такие варианты, как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Ранее другой опрос показал, каким будет средний бюджет жителей Екатеринбурга на предстоящие новогодние каникулы.

Теги: деньги, подарки, Новый год, опрос, Екатеринбург


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