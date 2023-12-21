21 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутата Вихарева наградили за помощь уральцам на СВО

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев получил награду от вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ее вручили за большой личный вклад в оказание гуманитарной помощи.

Как рассказал Вихарев в своем Telegram-канале, уже почти два года он помогает уральцам на СВО и отправил на фронт больше 20 грузовиков с гуманитарными грузами.

"Лекарства, одежда, продукты, тонны нужного оборудования и даже маскировку паромной переправы. Поддерживаю госпиталь, где лечатся раненые ребята, закупаю медицинскую технику и материалы для операций. Так надо. Так правильно", - отметил депутат.

Алексей Вихарев заверил, что будет поддерживать бойцов до победы.

Алексей Вихарев получет награду за большой личный вклад в оказание гуманитарной помощи(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Теги: Вихарев, помощь, награда, СВО, депутат


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