В свердловской ОЭЗ "Титановая долина" появятся два новых резидента

В ОЭЗ "Титановая долина" на Среднем Урале появятся новые резиденты. 20 декабря экспертный совет особой экономической зоны одобрил проекты двух компаний: Исетского кузнечно-механического завода (ИКМЗ) и "КМЗ Эйр".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ИКМЗ на площадке в Верхней Салде к 2026 году планирует создать производство титановых заготовок: прутков, колец и слитков из титана и сплавов на его основе. На земельном участке в 2,7 гектара возведут производственный комплекс общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оценивают в 980 млн рублей, будет создано 115 рабочих мест. Строительство начнется в 2024 году.

В свою очередь, "КМЗ Эйр" на площадке "Уктус" к 2025 году собирается запустить производство импортозамещающей продукции – тягодутьевых машин, обеспечивающих приток и удаление воздуха из котлов и печей. Площадь производственного комплекса – 6 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составит 640 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест. Строительство планируется начать в 2024 году.

Напомним, в конце 2022 года Министерство экономического развития РФ включило еще две компании в реестр резидентов "Титановой долины".