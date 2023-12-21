Стало известно о росте штрафов для владельцев недвижимости с 1 января

С 1 января 2024 года в России вступают в силу изменения в жилищном законодательстве.

Они затронут собственников недвижимости. Как заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, увеличатся штрафы за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудование. Недопуск в квартиру специалистов газовой службы с 1 января обойдется в 5-10 тыс. руб. вместо 1-2 тыс. руб.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире составят от 5 до 15 тыс. руб. До сих пор собственник мог получить лишь предупреждение или штраф в 2-3 тыс. руб.

Как указал эксперт, также с нового года истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. Если он не будет продлен, с января 2024 года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тыс. руб., а организации - до 100 тыс. руб., сообщает "Прайм".