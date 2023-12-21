"Чебурашка-2" выйдет в кинотеатрах в 2025 году

Продолжение российской кинокартины "Чебурашка" выйдет в прокат 31 декабря 2025 года.

Об этом было объявлено на светской премьере фильма "Холоп-2", перед началом которого зрителям впервые представили короткометражный фильм про Чебурашку "Выходной", который предваряет вторую часть фильма.

В финале фильма продолжительностью 10 минут на экране появилась дата премьеры "Чебурашки-2" - 31 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

Ране сообщалось, что фильм "Чебурашка-2" выйдет в прокат в 2026 году, команда проекта (та же, что и у первой картины) приступила к сьемкам. Режиссером вновь выступит Дмитрий Дьяченко.