20 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Kremlin.ru

Песков не считает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не думает, что Владимир Путин жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.

По словам Пескова, президент принял такое решение, "исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений".

При этом заверения Ходорковского в связи с поданным им прошением о помиловании "так и остались на бумаге", подчеркнул представитель Кремля. "Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", — цитирует Пескова ТАСС.

Ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. В декабре 2014 года Путин заявил, что помилование Ходорковского было правильным решением, о котором ему не приходится жалеть. "Он писал, что у него мама тяжело болеет. Мама – это святое, без иронии говорю. Он отсидел большую часть срока, какой смысл его был там держать, если он с мамой не мог попрощаться", — сказал тогда президент.

*внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Теги: песков, путин, ходорковский


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