Mash: У российских радиостанций появился стоп-лист нежелательных артистов

У российских радиостанций появился негласный стоп-лист нежелательных артистов - иноагентов и исполнителей, не поддержавшие действия власти, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, с 2024 года из эфиров пропадут Моргенштерн*, Земфира*, Борис Гребенщиков, Макс Барских и ряд других музыкантов.

Канал ссылается на информацию, полученную от сотрудников нескольких не связанных между собой радиостанций. По их данным, всем руководителям поступило распоряжение о "черном списке" артистов. Их имена они озвучили на планерках.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст с предложением проверить писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) на предмет включения его в реестр иностранных агентов. СКР вменил писателю дискредитацию армии России и публичное оправдание терроризма.

*Признан в РФ иностранным агентом.