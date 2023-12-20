Песков: Для переговоров России и Украины нет фундамента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией.

"В Кремле действительно считают сейчас тему переговоров неактуальной", - заявил Песков. По его словам, "для них нет никакого базиса, никакого фундамента", передает РИА Новости.

Ранее Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Он сообщил, что Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей "формуле мира", которую планируют передать Москве.

Также Зеленский заявил во время пресс-конференции, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тыс. человек. Дополнительная мобилизация будет стоить украинскому бюджету 500 млрд гривен ($13 млрд). Это решение президент пока не утвердил и предложил военным доработать план.