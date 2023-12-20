Контрактникам из Березников и Чайковского будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей

Контрактникам из Березников и Чайковского будут дополнительно выплачивать по 100 000 рублей, сообщает telegram-канал "На местах".

Соответствующие решения приняли депутаты местных дум. Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, будет выплачиваться дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей.

Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервных фондов администраций данных муниципальных образований.

Отметим, что ранее аналогичную меру поддержки для военнослужащих установили депутаты пермской городской думы.