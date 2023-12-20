20 Декабря 2023
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Фото: Минобороны РФ

Контрактникам из Березников и Чайковского будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей

Контрактникам из Березников и Чайковского будут дополнительно выплачивать по 100 000 рублей, сообщает telegram-канал "На местах".

Соответствующие решения приняли депутаты местных дум. Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, будет выплачиваться дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей.

Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервных фондов администраций данных муниципальных образований.

Отметим, что ранее аналогичную меру поддержки для военнослужащих установили депутаты пермской городской думы.

Теги: контрактники, мера поддержки, выплаты


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