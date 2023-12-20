В ГИБДД рассказали, как будут работать РЭП в новогодние праздники

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили о новогоднем графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

В период новогодних праздников прием по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений, проведению экзаменов и регистрации транспорта не будет осуществляться 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января.

Свердловчанам предлагают обращаться по этим вопросам 3, 4 и 5 января, когда прием будет осуществляться в обычном режиме. Запланировать визит также можно через единый портал Госуслуг, выбрав нужную дату и время посещения.