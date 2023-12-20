Под Екатеринбургом нашли тело экс-депутата Павла Баширова

В Белоярском обнаружено тело бывшего депутата городского округа Павла Баширова.

Как сообщает Telegram-канал "Свет", тело нашли в салоне автомобиля покойного, припаркованного рядом с его домом. В машине рядом также лежал самодельный обрез.

В пресс-службах областных СКР и ГУ МВД трагедию пока не комментируют. Отказываются от комментариев и в компании "Уралактив", где в последнее время работал экс-депутат, ссылаясь на невозможность разглашения личной информации о сотрудниках.

Известно, что на момент смерти Павлу Баширову было 42 года.