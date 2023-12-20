20 Декабря 2023
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Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев

Учредители фонда святой Екатерины - лучшие благотворители Свердловской области в 2023 году

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский были признаны Лучшими благотворителями 2023 года Свердловской области.

Учредителей отметили на церемонии награждения уральских меценатов в рамках традиционных «Дней милосердия», сообщает пресс-служба фонда святой Екатерины.

«Благодарим Вас за большой вклад в укрепление традиций милосердия и великодушия, созидательного и честного труда, сострадания и заботы о ближних» — отмечено в наградных дипломах, подписанных губернатором Свердловской области.

лучший благотворитель(2023)|Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев

Фонд святой Екатерины объединил крупнейшие компании региона в работе по созданию и реализации социально значимых долгосрочных программ в области культуры, образования, здравоохранения, духовного просвещения, патриотического воспитания, сохранения культурно-исторического наследия Урала и России.

лучший благотворитель(2023)|Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев

В 2023 году Фонд святой Екатерины стал генеральным партнером празднования 300-летия Екатеринбурга. Одним из подарков городу стал пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей.

Теги: лучший благотворитель, фонд святой екатерины, симановский, козицын, алтушкин


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