В школе №64 Екатеринбурга произошло возгорание

Сегодня утром в школе №64 на Громова, 138А в Екатеринбурге произошло возгорание. На место приезжали пожарные, сообщили Накануне.RU очевидцы.

Еще до обеда учеников и сотрудников учреждения эвакуировали, после чего прибыли спасатели. В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано в течение пяти минут, пострадавших нет.

"В 10.48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул.Громова. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 0,2 квадратных метра произошло возгорание ветоши в подсобном помещении на первом этаже образовательного учреждения. Из здания до прибытия огнеборцев эвакуированы 1тыс. 94 человека, в том числе 1тыс. 24 ребенка. Проводится проветривание помещений", - добавили в МЧС.