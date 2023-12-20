Градозащитника Букина из Екатеринбурга будут судить за дискредитацию ВС РФ

В Ленинский районный суд Екатеринбурга доставили материалы дела в отношении Олега Букина. Председателя местного градозащитного сообщества "Уральский хронотоп" обвиняют по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ - дискредитация ВС РФ. Информация об этом появилась в картотеке суда.

О чем именно идет речь, пока неизвестно. Сам Букин также заявил "Вечерним ведомостям", что не получал официальное письмо или повестку, а потому и о возбуждении административного дела ничего не знал.

Напомним, основной деятельностью "Уральского хронотопа" является защита культурного наследия Екатеринбурга и Свердловской области. Особенно это касается архитектуры, ОКН и памятников культуры.