20 Декабря 2023
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Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге автомобиль сбил 11-летнего школьника

В Екатеринбурге напротив дома №5 по улице Данилы Зверева под машину угодил 11-летний школьник. Мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, ДТП произошло 19 декабря в 19.55. Водитель на "Шкоде Фабиа" двигался с улицы Сулимова в сторону Блюхера. По его словам, в этот момент на дорогу из-за потока машин внезапно выбежал ребенок. На скорости 50 км/ч 41-летний водитель со стажем за рулем в 22 года не смог избежать наезда на ребенка. Освидетельствование на месте ДТП показало, что мужчина был трезв.

Мама мальчика рассказала, что он шел с секции по шахматам. Почему ребенок решил перебежать дорогу в неустановленном месте, родитель пояснить не смогла. Школьника с различными травмами доставили в больницу для оказания должной медицинской помощи.

ДТП по адресу: ул. Данилы Зверева напротив дома № 5(2023)|Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

"Информация по данному факту будет направлена главе города, для принятия мер реагирования и профилактики ДТП с участием детей, также по этому факту будут направлены материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка, в части соблюдения правил дорожного движения. Сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге", - заявили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Екатеринбурга и Накануне.RU настоятельно рекомендуют родителям ежедневно напоминать о правилах безопасного поведения на дороге, объяснять опасности перехода в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, а также на своем личном примере показывать, где и как правильно следует осуществлять переход.

Теги: Екатеринбург, ДТП, школьник


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