20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

9 тысяч жителей ЗАТО Свободный остались без электричества. Прокуратура начала проверку

Верхнесалдинская городская прокуратура проверит, по какой причине около 9 тыс. жителей ЗАТО Свободный (Свердловская область) остались без электричества. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Аварийное отключение на подстанции Ключевская произошло 19 декабря. Дежурная бригада распределительной компании выяснила, что причиной стал обрыв на линии электропередач, расположенной в лесном массиве между поселком Свободный и улицей Зеленая г.о. ЗАТО Свободный. Электроснабжение удалось восстановить достаточно быстро, однако на какое-то время около 9 тыс. человек остались без света.

К счастью, жители городского округа не были лишены холодной воды и отопления, поскольку котельная МУП ЖКХ "Кедр" и насосная станция питаются от дизельных генераторов.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению администрацией городского округа ЗАТО Свободный, МУП ЖКХ "Кедр" и энергетиками законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии, наличию достаточности средств и сил, задействованных в ее ликвидации.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: электричество, ЗАТО Свободный, отключение, авария


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