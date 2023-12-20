20 Декабря 2023
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Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В центре Петербурга обрушился расселенный шестиэтажный дом

Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по городу.

Сообщение о происшествии по адресу: ул. Гороховая, д. 73 поступило в районе двух часов ночи.

По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС уточнили, что здание расселено. Из соседнего жилого дома эвакуированы 27 человек, сообщили в ведомстве. На месте ЧП идет разбор завалов.

Обрушение 6-ти этажного, нежилого, расселенного здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 73(2023)|Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Местные СМИ сообщают, что часть здания, построенного в XIX веке, была признана предаварийной, в ней никто не жил, однако в соседних частях еще оставались жильцы.

Также, по данным СМИ, первая трещина появилась на здании19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание.

Теги: петербург, дом, гороховая, обрушение


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