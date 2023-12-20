20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Исследование: 36% свердловчан ищут подработку для увеличения дохода

Более трети жителей Свердловской области ищут себе подработку. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru, проведя анализ рынка труда в регионе.
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Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 36% свердловчан для увеличения дохода ищут дополнительный заработок. Сегодня на Среднем Урале открыто более 7,9 тысяч вакансий для подработки. Чаще всего предлагается работа курьером (19% вакансий от общего числа), продавцом-консультантом (13%), упаковщиком (12%), водителем (6%) и оператором call-центра (3%).

В предновогодний период появились и сезонные вакансии только на время каникул или на конец декабря – начало января. Чаще всего ищут продавцов на новогодние ярмарки и елочные базары, сотрудников кинотеатров и курьеров. Также предлагается упаковывать подарки или сортировать письма Деду Морозу.

Напомним, проведенный ранее опрос показал, что в новогодние праздники свердловчане будут брать подработку.

Теги: подработка, праздники, исследование


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