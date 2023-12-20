В России поменялись правила перелета пассажиров с детьми

Граждане России отныне смогут выбирать, с кем из сопровождающих будет находиться ребенок при перелете на самолете.

Как сообщает в Telegram Генпрокуратура РФ, правила изменили по указанию главы ведомства Игоря Краснова. В правила перевозок авиаперевозчиков внесены изменения, направленные на защиту прав детей.

Теперь россиянам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Информировать об этом будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний.

Также, из-за многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ, Краснова поручил проверить соблюдение перевозчиками и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Отмечается, что детей и родителей нередко рассаживают в самолетах.