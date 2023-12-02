Самолёт, который должен был вылететь на саммит по глобальному потеплению, вмёрз в аэродром Мюнхена

В Мюнхене самолёт, который должен был вылететь в Дубай на саммит, посвящённый глобальному потеплению, вмёрз во взлётно-посадочную полосу. Видео с примёрзшим к земле самолётом опубликовали очевидцы.

Под весом обледеневшей воды и снега самолёт опрокинулся хвостом на землю, задрав нос в воздух, сообщает КП.

Германию захлестнуло настоящей ледяной бурей. В стране отменяются авиарейсы, прекращают работу вокзалы и аэропорты. Из-за непогоды люди пересаживаются с транспорта на лыжи - так проще добираться до работы по заваленным снегом улицам. Из-за мощнейшего снегопада был отменён футбольный матч между «Баварией» и «Унионом» в рамках 13 тура чемпионата Германии.