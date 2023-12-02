02 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Филиппинах произошло 22 землетрясения за 2 часа. В Японии угроза цунами

На Филиппинах за два часа произошло 22 землетрясения подряд. В Японии объявлена угроза тайфуна.

Life сообщает, что с 17.37 до 19.17 зафиксированы 22 землетрясения магнитудой от 5,0 до 7,7. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). В соцсетях появляются видео, на которых запечатлён разгул стихии. На одном из роликов люди, которые в тот момент находились в ТЦ, пытаются спастись от летящих сверху обломков здания. Кого-то землетрясение настигло во время концерта — некоторые гости в панике убегают как можно дальше, а другие стараются удержаться на месте.

В Японии после землетрясения на Филиппинах объявили угрозу цунами, рекомендована эвакуация из прибрежных районов - островов Мияко в префектуре Окинава, а также юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и главного японского острова Хонсю (вплоть до префектуры Тиба к востоку от Токио), передает ТАСС.

Как ожидается, высота волны может составить 1 м. Она может ударить по тихоокеанскому побережью Хонсю в воскресенье в районе 03.00 по местному времени (21.00 мск субботы).

 

Теги: землетрясение, цунами


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