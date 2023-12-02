Самолет с хоккеистами ЦСКА сел в Челябинске после вынужденной посадки в Екатеринбурге

Хоккеисты ЦСКА добрались до Челябинска. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале клуба.

Напомним, самолет с хоккейной командой ЦСКА совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Уйти на запасной аэродром самолет вынудила непогода в Челябинске.

"Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с "армейцами" совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждём разрешения на вылет, залипаем в телефонах", - говорится в сообщении клуба.

ЦСКА завтра играет с челябинским "Трактором" в 17.00 по местному времени.

В Челябинске снег с дождем. Два рейса из Москвы уходили на запасной аэродром в Кольцово.