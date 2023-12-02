Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет с хоккейной командой ЦСКА совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Уйти на запасной аэродром самолет вынудила непогода в Челябинске.

"Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с "армейцами" совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждём разрешения на вылет, залипаем в телефонах", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале клуба.

ЦСКА завтра играет с челябинским "Трактором" в 17.00 по местному времени.

В Челябинске сейчас -1, снег с дождем.

По данным табло аэропорта Баландино, задерживаются пять рейсов на прилет, два из них ушли на Кольцово - это рейсы из Москвы авиакомпаний "Ямал" и "Аэрофлот". Самолет "Ямала" ожидается в 20.30, "Аэрофлота" в 03.20.