"Это не забегаловка с песнями 90-х": Сергей Жуков открыл бар "Руки Вверх!" в Екатеринбурге

Сегодня, 2 декабря, в Екатеринбурге официально открылся "Руки Вверх! Бар". Мероприятие посетил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Он признался, что его бар в уральской столице "выстраданный, замечательный и долгожданный".

"Сюда будет вложено все самое лучшее из "Руки Вверх! Баров" по всей стране", - пообещал Жуков.

Однако песен самой группы, по его признанию, в баре будет звучать немного – "всего 1%". Сергей поведал, что когда первое заведение сети только появилось в Москве, он хотел, чтобы там вообще не включали песни "Руки Вверх!". Однако после многочисленных просьб посетителей их все же добавили в программу. Жуков заверил, что планируются различные живые выступления и многое другое.

"Если вы любите "Иванушек" – они тоже здесь будут", - пошутил артист.

Также он рассказал историю создания заведения в Екатеринбурге. Впервые его попробовали открыть в 2016 году, однако тогда дело не пошло из-за того, что подвел партнер, с которым планировалось создать бар. В итоге к вопросу вернулись только семь лет спустя.

"Это не забегаловка с песнями 90-х и с "кубиком-рубиком". Понадобится время, чтобы показать людям наш уровень. То, что это [открытие] произошло – сейчас я безумно счастлив", - отметил Жуков.

По его словам, концепция "Руки Вверх! Бара" в том, чтобы посетитель мог "попасть в детство".

"У нас лучший бар для взрослых людей. Сделать молодежь счастливой легко – открыть бар и включить громкую музыку диджея. А сделать взрослого счастливым очень сложно", - заявил музыкант.

Он заверил, что знает, что происходит в каждом его баре в России – потому что посетители пишут ему в соцсетях. Также Сергей Жуков не исключил, что если дело в Екатеринбурге пойдет, то в столице Урала может появиться еще одно заведение сети. В баре уже запланирован ряд выступлений – Акула, Шура, группы "Рок-острова" и "Плазма". Также, как рассказал сетевой арт-директор бара Павел Федюков, в заведении с эксклюзивным концертом в России выступит европейская группа Morandi.

По словам управляющих, когда бар заработает на полную мощность, то сможет вместить до 1 тысячи 200 человек. Сегодня, после концерта "Руки Вверх!" в Екатеринбурге, Сергей Жуков вернется в бар. На главной сцене своего заведения он исполнит три песни, в том числе одну – с победителем конкурса караоке.