02 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба ООО &quot;Тюменское экологическое объединение&quot;

Минсельхоз посоветовал свердловским властям выбрать другое место для мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг"

Минсельхоз России посоветовал властям Свердловской области выбрать другое место для строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг", который планировалось запустить в экологически чистом Сысертском районе.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале сообщил, что обратился в Министерство за помощью в разрешении конфликта и получил положительный ответ.

В Министерстве рассмотрели документацию по объекту и установили, что его планируется разместить на землях сельхозназначения, что сделает невозможным целевое использование данного участка, а также выведет из оборота смежные с ним пространства. В документе, который публикует Альшевских, говорится, что сельхозугодья имеют приоритет и повышенный охранный статус.

Альшевских уже переслал ответ Министерства в областное правительство.

Напомним, мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг" хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Власти представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус. Большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона.

Добавим, что стоимость комплекса мощностью 700 тыс. тонн в год, и полигона ТКО, рассчитанного на 660 тыс. тонн в год на этапе заключения концессионного соглашения составляла почти 12 млрд руб. В качестве источника инвестиций были заявлены кредитные средства, обслуживание кредита выливалось в еще 7 млрд руб. Таким образом, суммарный объем вложений должен был составить порядка 19 млрд руб., которые за семь лет с начала эксплуатации (с 2026 по 2033 год) будут компенсированы инвестору из бюджета Свердловской области. 27 октября Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку, доведя ее до 15%. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что до конца года показатель может вырасти дополнительно. Вслед за ключевой ставкой выросла и стоимость коммерческих кредитов. Сейчас минимальная ставка по ним составляет порядка 17%.

Учитывая, что теперь концессионеру придется привлекать 15 млрд руб., переплата по телу кредита составит около 10 млрд руб., а весь проект "Екатеринбург-Юг" подорожает до 25 млрд руб.

Концессионером стало ООО "Экологические системы", подконтрольное ООО "Холдинговая компания "Экологические системы" ("ХКЭС"). Компания также выступает учредителем регионального оператора ТКО в Тюменской области — ООО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО) и регоператора в Свердловской области — ООО "Компания Рифей". Все они считаются подконтрольными бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

Фото: Накануне.RU

 

Теги: полигон екатеринбург-юг, минсельхоз, андрей альшевских


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