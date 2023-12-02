Рязанец, завербованный украинской разведкой, арестован до конца января

Арестован обвиняемый в теракте на железной дороге, в результате которого грузовой состав сошел с рельс в Рязанской области.

Руслан Сидики арестован Дорогомиловским судом Москвы до 30 января 2024 года включительно.

Сидики предъявлено обвинение в теракте, совершенном в составе группы, а также незаконном обороте взрывчатки по предварительному сговору.

Ранее СК сообщал, что задержанный - житель Рязанской области с двойным гражданством (Россия и Италия). В ходе допроса задержанный признался, что в феврале 2023 года был завербован украинской разведкой. Он прошел диверсионную подготовку в Латвии и в марте вернулся в Рязань.

Кроме подрыва железной дороги, арестованный может быть причастен к инциденту, произошедшему 20 июля: по заданию куратора он якобы изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром "Дягилево".

Напомним, 11 ноября пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что на перегоне Рыбное – Блок пост в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста