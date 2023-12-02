02 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Шереметьево сел самолет из Санкт-Петербурга с отказавшим двигателем

В Шереметьево сел самолет из Санкт-Петербурга с отказавшим двигателем. 

По сообщению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, самолет "Аэрофлота" совершал рейс  Санкт-Петербург - Москва, завершившийся аварийной посадкой. В настоящей время 162 пассажира  благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт. 

Прокуратура контролирует ситуацию и в случае выявления нарушений прокуратура  примет  исчерпывающие меры реагирования.

По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель.

Теги: аварийная посадка, отказал двигатель


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