В Шереметьево сел самолет из Санкт-Петербурга с отказавшим двигателем
В Шереметьево сел самолет из Санкт-Петербурга с отказавшим двигателем.
По сообщению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, самолет "Аэрофлота" совершал рейс Санкт-Петербург - Москва, завершившийся аварийной посадкой. В настоящей время 162 пассажира благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт.
Прокуратура контролирует ситуацию и в случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.
По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель.