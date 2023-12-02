В результате столкновения машины с толпой военных пострадали трое

В ДТП с группой военных на Камчатке пострадали трое.

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь, угрозы жизни нет.

Уточняется, что ДТП произошло на территории одного из воинских гарнизонов.

Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс.

Агентство Кам24 уточняет, что солдат сбила "Тойота-Филдер", в салоне которой находился только водитель. Он успешно прошел алкотест, опьянение не установлено. Водитель якобы спешил на работу в часть, которая находится неподалеку от места ДТП. Он заявил, что его ослепил встречный автомобиль, поэтому он не заметил людей на дороге.

Напомним, автомобиль на большой скорости врезался в группу военных, которые двигались в темноте по неосвещенной дороге. Паблик ЧП Камчатка сообщает, что за рулем мог находиться офицер воинской части, а пострадавшие - срочники.