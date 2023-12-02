Первоначальный платеж по льготной ипотеке будет повышен

Правительство планирует повысить размер первоначального взноса, необходимого для получения льготной ипотеки. Таким образом кабмин рассчитывает регулировать количество выдаваемых кредитов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня", - заявил чиновник.

До 1 июня 2024 года в России действуют программы семейной и льготной ипотеки.

Отметим, что средняя цена однушки в России за три года выросла на 64% до 4,6 млн руб. Цены на недвижимость стали расти более быстрыми темпами с 2020 года после запуска программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека", которые действуют до 1 июня 2024 года. Скорое окончание программ создает ажиотажный спрос на ипотеку. Количество новых кредитов на покупку квартир в октябре текущего года увеличилось в годовом отношении на 49%, а объемы - на 72%. За октябрь было выдано 180,89 тыс. ипотечных кредитов на 752,70 млрд руб. Средний размер новой ипотеки увеличился на 16% - с 3,59 млн руб. в октябре 2022 года до 4,16 млн рублей в прошлом октябре.

Нельготная же ипотека стала совершенно неподъемной после повышения Центробанком ключевой ставки до заоблачных 15%. Ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков превысили 17%. С начала ноября они увеличились на 1-3% вслед за ключевой. Теперь проценты стартуют от 16–19% в зависимости от финансовой организации.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина денег на программы "Льготной ипотеки", "Семейной ипотеки" и "Дальневосточной ипотеки". Речь идет о 95 млрд руб. Из них 41 млрд пойдет на субсидирование программы "Льготная ипотека", более 46 млрд – на субсидирование "Семейной ипотеки" и почти 8 млрд – на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, сообщает Правительство России.

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 15% в конце октября и может повысить еще раз в декабре.