До -52°С. Огромную часть России охватят аномальные морозы

В Россию приходят аномальные холода. Ледяной фронт, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, займет "огромную территорию страны". Об этом сообщает ТАСС. Фронт пройдет по территории страны 2-6 декабря.

Максимально холодный воздух ощутят жители Сибири и Дальнего Востока. В Якутии столбик термометра может опуститься до -54°С, в Магадане и на Чукотке до -49°С, на Таймыре до -42°С, в Хабаровском крае до -40°С, в Томской, Омской областях - до -35°С.

На Урале синоптики прогнозируют до -41°С на Ямале и в Югре, остальные регионы УрФО будут наблюдать понижение температуры в диапазоне от -20°С до -27°С.

Пермский край и регионы Поволжья остынут до -23°С.

Регионы Северо-Западного округа замерзнут до 16-23°С ниже нуля, в Архангельской области, Коми и Ненецком округах может похолодать до -30.

В Центральном федеральном округе ожидаются морозы до –16...–23°С.