02 Декабря 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

В России запатентовали сверхзвуковой снаряд РСЗО

В России создан сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Патент на изделие оформило тульское НПО "Сплав".

ТАСС, ознакомившееся с описанием изобретения, сообщает, что речь идет о реактивном снаряде с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы. Показателей удалось достичь благодаря улучшению геометрии носовой части корпуса и аэродинамических рулей, цилиндрического обтекателя и лопастей стабилизатора, положения оси вращения рулей, уменьшения разброса аэробаллистических свойств.

Изделие уже прошло летно-конструкторские испытания.

ПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева (Тула) разрабатывает реактивные системы залпового огня для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.

Отметим, что на вооружении российской армии уже стоит гиперзвуковое оружие - комплекс "Кинжал". 16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. В сентябре "Кинжал" был впервые применен на многофункциональном сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-34. Экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам. Хлопки, связанные с переходом самолетами звукового барьера, регулярно слышат жители приграничных регионов.

Теги: сверхзвуковой снаряд, рсзо, нпо сплав


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