02 Декабря 2023
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Помощник Президента РФ Дмитрий Миронов и губернатор Игорь Бабушкин пообщались с воспитанниками Казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова

Дмитрий Миронов и Игорь Бабушкин в ходе посещения казачьего кадетского корпуса обсудили строительство нового корпуса учебного учреждения для юных казаков.

бабушкин, миронов, баринов(2023)|Фото: astrobl.ru

Трехэтажный учебный центр в данный момент рассчитан на 210 мест. Здесь планируют разместить классы, современный спортзал, лаборатории и тир.

бабушкин, миронов, казачата(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил реализовать проект в рамках «Федеральной адресной инвестиционной программы» на 2025-2026 годы.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В астраханском казачьем корпусе обучаются более 130 детей, преподают 29 педагогов, в том числе офицеры-воспитатели.

бабушкин, миронов(2023)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время 15 выпускников находятся на территории СВО.

бабушкин, казачата, миронов(2023)|Фото: astrobl.ru

Как рассказал педагог дополнительного образования Евгений Старков, с 5 класса в рамках программы допобразования ребят обучают управлению беспилотниками. Они тренируются на техническом симуляторе главного мирового чемпионата профессиональных пилотов дронов. После виртуальных занятий кадеты практикуются на боевых БПЛА, которые изготавливают в Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, дмитрий миронов, казачий кадетский корпус


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