Помощник Президента РФ Дмитрий Миронов и губернатор Игорь Бабушкин пообщались с воспитанниками Казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова

Дмитрий Миронов и Игорь Бабушкин в ходе посещения казачьего кадетского корпуса обсудили строительство нового корпуса учебного учреждения для юных казаков.

Трехэтажный учебный центр в данный момент рассчитан на 210 мест. Здесь планируют разместить классы, современный спортзал, лаборатории и тир.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил реализовать проект в рамках «Федеральной адресной инвестиционной программы» на 2025-2026 годы.

В астраханском казачьем корпусе обучаются более 130 детей, преподают 29 педагогов, в том числе офицеры-воспитатели.

В настоящее время 15 выпускников находятся на территории СВО.

Как рассказал педагог дополнительного образования Евгений Старков, с 5 класса в рамках программы допобразования ребят обучают управлению беспилотниками. Они тренируются на техническом симуляторе главного мирового чемпионата профессиональных пилотов дронов. После виртуальных занятий кадеты практикуются на боевых БПЛА, которые изготавливают в Астраханской области.