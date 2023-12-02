Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна Европе

Россия вошла в пятерку основных экспортеров зерна в Европу впервые с марта прошлого года. Евросоюз резко нарастил закуп российского зерна в сентябре - на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн.

Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз, сообщает РИА Новости.

Крупнейшим поставщиком является Украина, на втором месте Бразилия, на третьем Турция. Замыкает пятерку Канада.

Напомним, однако, что с 1 декабря экспорт пшеницы из России запрещен. Такое решение приняло Правительство РФ, чтобы сдержать цены на муку на внутреннем рынке. Запрет на вывоз твёрдой пшеницы из РФ установлен сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Кроме того, с 15 февраля по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная квота на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 млн тонн.

Отметим, что летом Россия раздавала свое зерно даром, чтобы заместить потери украинского зерна, возникшие из-за разрыва "зерновой сделки". "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Сообщалось, что урожай 2023 года стал самым большим за всю историю, если не считать рекорда прошлого года. В Российском зерновом союзе подсчитывали, что по итогам уборочной кампании урожай составит 145-147 млн тонн зерна (без учета присоединенных территорий). С присоединенными территориями объем урожая перевалит за 150 млн тонн зерна. Рекордный за всю историю урожай ожидался по кукурузе – "под 17 млн тонн".