Путин увеличил армию России на 170 тысяч военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий численность военнослужащих российской армии. Согласно документу, вступившему в силу в момент подписания, штатная численность ВС РФ составит 2,2 млн человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Таким образом, количество военных увеличивается на 170 тыс. человек.

Указ, опубликованный на сайте кремля, предусматривает выделение Министерству обороны дополнительных бюджетных средств.

Министерство обороны в своем Telegram-канале уточнило, что добирать 170 тысяч военных будут постепенно и за счет контрактников.

"В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении МО.

В Минобороны считают, что увеличение численности армии связано с ростом угрозы со стороны блока НАТО.

Отметим, что численность армии уже увеличивалась - 25 августа 2022 года Путин расширил штат военнослужащих на 140 тысяч человек. Тогда численность Вооруженных сил РФ была увеличена с 1,9 млн до 2,04 млн человек, в том числе 1,15 млн - непосредственно военнослужащие. Указ начинал действовать с 2023 года.