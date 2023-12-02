02 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Павел Пригожин продал базу отдыха отца за 150 миллионов

27 ноября в ЕГРЮЛ сменились учредители компании "Турстатус", владеющей базой отдыха в Геленджике.

Предположительно сын Евгения Пригожина Павел продал недвижимость компании АО "Усадьба Марьина Роща", которую связывают с миллиардером Андреем Бочкаревым. Информация о смене учредителя компании появилась в регистрирующем органе на этой неделе. Перестало отображаться объявление о продаже базы отдыха и на портале недвижимости ЦИАН.

Напомним, после гибели Евгения Пригожина его сын Павел начал продавать активы своего отца. Ранее уже были проданы вертолет Евгения Пригожина Robinson R44 и яхта Astondoa 122 GLX.

Теги: евгений пригожин, павел пригожин, дача пригожина


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