19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Трамвай в Академический поедет в ближайшую субботу

Трамвай для жителей Академического запустят не 22 декабря, как ранее утверждал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а 23 декабря. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

В остальном, слова мэра остаются прежними. На рельсы выйдет 12 вагонов, большая часть которых двухсоставные. На маршруте № 1 "Преображенский парк – станция Вторчермет" предусмотрено 20 остановок. Путь следования: Преображенский парк – улица Вильгельма де Геннина – улица Серафимы Дерябиной – улица Волгоградская – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – улица Титова – станция Вторчермет.

Пока в Академический район будут ходить старые вагоны трамваев, поскольку их обновление - это "недешевое дело". "Один вагон стоит 160 млн рублей. Нужно минимум 12 вагонов. Получается около 2 млрд руб.", - сообщил Орлов.

Теги: Академический, трамвай, движение


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