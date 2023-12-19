Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире – Шойгу

Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, с начала СВО боевой опыт получили более 650 тыс. военнослужащих. "Несмотря на санкции, мы производим современного вооружения больше, чем страны НАТО", - заявил министр.

Также он озвучил численность российских ВС в 2023 году – 1,15 млн человек.

Шойгу сообщил о достижениях в зоне СВО. По его словам, "кратно улучшена выживаемость раненых". "Медицинская помощь, как правило, оказывается в первые минуты после ранения. Более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене менее 0,5% - это самый низкий показатель в мировой истории", - рассказал министр.

"Конструкторы создают вооружение, которое ранее разрабатывалось и испытывалось 5-8 лет, за 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - отметил Шойгу.

Он также сообщил, что было создано 2 тыс. километров противотанковых рвов. Глубина минирования – до 600 метров, это в два раза больше стандартов.