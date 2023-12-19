19 Декабря 2023
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Фото: Официальный telegram-канал Министерства обороны России

С начала года набрано 490 тысяч добровольцев и контрактников – Шойгу

За время проведения СВО более 650 тыс. военнослужащих получили боевой опыт. С начала 2023 года в добровольцы и на службу по контракту записалось 490 тыс. человек, более 4 тыс. из них – студенты, которые взяли академический отпуск, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, в семь раз увеличилось число иностранных добровольцев, "желающих воевать на стороне правды". "На Украине же число наемников сократилось в шесть раз", - сообщил министр.

Говоря о планах на 2024 год, Шойгу сообщил: есть план довести число контрактников до 745 тыс. человек. При этом в 2023 году численность Вооруженных сил составила 1,15 млн человек. В будущем "численность ВС с учетом внешних угроз будет увеличена до 1,5 млн".

Теги: добровольцы, контрактники, армия, сергей шойгу, сво


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