Депутаты пермской гордумы утвердили выплату контрактникам в 100 тысяч рублей

Депутаты гордумы приняли решение о выплате с 19 декабря по 100 тыс. рублей участникам специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании городской думы депутаты утвердили решение об установлении расходного обязательства по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в СВО.

Деньги будут выплачиваться из резервного фонда.

Получить их смогут военнослужащие, заключившие контракты с 19 декабря 2023 года.