19 Декабря 2023
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Фото: 1tv.ru

На съезде ЛДПР предложили выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на съезде ЛДПР предложил выдвинуть председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России.

"Кандидатура председателя ЛДПР Леонида Слуцкого является лучшей от нашей партии", — подчеркнул Дегтярев.

Съезд проходит в Москве, на нем представлены делегаты из всех регионов страны. Предполагается, что на нем Слуцкий, возглавивший партию после смерти Жириновского, будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выдвинулся в президенты не от партии, а как самовыдвиженец, от инициативной группы. Поэтому ему понадобится собрать 300 тыс. подписей. Выдвиженцам от парламентских партий собирать подписи не надо. "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" объявили о поддержке Путина. "Новые люди" и КПРФ пока не выдвигали своих кандидатов.

Теги: лдпр, выборы президента, леонид слуцкий


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