19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков: У Москвы есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов

Россия сумеет обойти санкции Евросоюза в отношении алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российским властям было давно известно о том, что алмазы попадут под ограничения, к "этому готовились".

"Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков также назвал "небольшой опасностью" возможность заморозки европейских активов предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснив, что таких активов не существует.

Накануне стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС". В черный список, в частности, попал сын бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Мeдведева Илья Медвeдев.

Теги: песков, алмазы, санкции


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