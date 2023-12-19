19 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Сургутского района

Андрей Трубецкой: Ежегодно «PROчтение» открывает новые имена и устанавливает рекорды по количеству творческих работ

Настоящий праздник чтения состоялся в Барсово Сургутского района, он объединил более 500 человек.

Как сообщает в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой, организаторы наградили победителей различных конкурсов: фотографий «Чтение в фокусе», анимационных фильмов «Вонт Сурем * Таёжные узоры», литературного творчества «Сочини сказку» и онлайн-конкурса чтецов «Родное слово».

Опыт проведения окружного фестиваля составляет девять лет. За это время было выпущено семь дисков с мультфильмами и четыре сборника сказок. В 2023 году к ним добавился еще один. В издание вошли 30 работ финалистов конкурса «Сочини сказку».

фестиваль «PROчтение»(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой особо отметил, что в оформлении книги приняли участие юные художники Нижнесортымской детской школы искусств.

Ежегодно «PROчтение» открывает новые имена и устанавливает новые рекорды по количеству творческих работ. В этом году их 435. На площадках проекта читатели встречаются с известными людьми.

фестиваль «PROчтение»(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В этом году – с писательницами Анной Игнатовой и Машей Трауб. А также автором «Пластилиновой вороны», мультипликатором Алексеем Почиваловым, и фотографом Марией Картоевой.

"В будущем таких встреч может стать больше. Районная библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с издательством «Проспект», которое также предполагает проведение совместных выставочных мероприятий, презентаций изданий. Новый партнер передал Сургутскому району многотомник «Собиратели Земли Русский» об исторических личностях", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Важно отметить, что все расходы по проведению фестиваля этого года осуществлял Сургутский район. Ранее его проводили, в том числе, на гранты губернатора. За все время участниками конкурсов стали более восьми тысяч человек в возрасте от 4 до 89 лет – из Югры и других регионов.

фестиваль «PROчтение»(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Площадками для встреч традиционно становятся библиотеки Сургутского района: с 2020 года были модернизированы учреждения в Сайгатиной, Барсово, Угуте, Белом Яре, Высоком Мысе и Русскинской более, чем на 11 млн рублей. Последние две откроем после модернизации уже в 2024 году", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Теги: сургутский район, андрей трубецкой, фестиваль PROчтение, библиотеки


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