РАН выступила против астрологии

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум "О лженаучности астрологии".

В нем отмечается, что миллионы людей продолжают верить в астрологию. А гороскопам верит каждый седьмой россиянин. В СМИ и соцсетях размещается реклама платных астрологических услуг, и их охотно покупают.

В основе астрологии лежит вера во влияние на человеческую жизнь небесных светил. Внешнее наукообразие эксплуатируется для повышения доверия к этим услугам. Однако методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а астрологические предсказания сбываются с вероятностью случайного угадывания.

В пространном заключении о лженаучности астрологии перечисляются конкретные факты. Так, астрология не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине, а экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты. Ее популярность объясняется скорее психологией. Но люди, доверяя астрологам, рискуют принять ошибочные решения.

Комиссия РАН рекомендует гражданам не пользоваться услугами астрологов при принятии важных жизненных решений, так как это может нанести вред здоровью, благосостоянию и др. СМИ следует отказаться от рекламы астрологических услуг и курсов, а издательствам - от издания астрологической литературы. Астрологов же просят сменить "профессию".