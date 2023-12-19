19 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

С полок магазинов к 2025 году может исчезнуть недорогое импортное вино

К началу 2025 года из российской розницы может пропасть дешевое иностранное вино (стоимостью до 700 руб. за бутылку), предупреждает президент Simple Group Максим Каширин. Причина – повышение таможенных пошлин на импортное вино и ставок акцизов на тихие и игристые вина.

"Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет. В итоге на полке в России целая категория вин просто умрет <…> До повышения пошлин многие дистрибуторы делали запасы, поэтому процесс "умирания" этого сегмента будет происходить постепенно", - цитирует Каширина РБК.

Винодел считает, что российские власти не понимают, что при повышении цен на импортное вино российские производители цены на свой товар тоже поднимут.

Теги: вино, магазин, пошлины, цены


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