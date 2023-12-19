19 Декабря 2023
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Экономика Кировская область
Фото:Александр Корольков/РГ

Александр Соколов провел российскому премьеру и главам правительств стран СНГ экскурсию по стенду Кировской области на ВДНХ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций — участников Содружества Независимых Государств накануне осмотрели экспозицию «Регионы России» на ВДНХ. В рамках визита Премьер-министр России посетил стенд Кировской области. Экскурсию по стенду для высоких гостей провел губернатор Александр Соколов.

Кировская область представила на выставке промышленные и продовольственные товары и достижения вятской науки, деревянного домостроения, молочную индустрию, мебельные производства, товары для детей. Особое внимание — уникальным разработкам кировских ученых: проект по синтезу водорода, а также макет кампуса мирового уровня, строительство которого планируется в городе Кирове.

"Интерес вызвал макет кампуса мирового уровня. Выбранная специализация — станкостроение — актуальна для многих стран СНГ. Нужны именно средства производства, — подчеркнул Александр Соколов, комментируя итоги презентации регионального стенда. — Сегодня у Кировской области налажено тесное партнерство с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном и Арменией. Треть нашего экспорта в эти страны — продукция деревопереработки, еще треть — черные металлы и изделия из них. Уверен, что сегодняшняя встреча поможет укрепить взаимовыгодные связи между регионами России и странами СНГ".

мишустин, александр соколов, вднх(2023)|Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, ранее на площадках ВДНХ губернатор Александр Соколов подписал соглашения со спортивными федерациями России о взаимодействии. Предполагается, что на территории будущего кампуса, кроме научно-производственных объектов, будут возведены фиджитал-центр, современный центр для занятий традиционными видами спорта, а также вся необходимая и социальная инфраструктура.

мишустин, александр соколов, вднх(2023)|Фото:Александр Корольков/РГ

Теги: мишустин, александр соколов, вднх, стенд кировской области


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